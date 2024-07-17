В Петербурге воздух прогреется до +29 градусов 17 июля

В Петербурге ожидается очень жаркая погода с небольшими дождями, об этом 17 июля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием жаркого и сухого сектора приближающегося с запада атлантического циклона. В городе к вечеру ожидают короткие небольшие дожди, которые потом перейдут в грозовое состояние.

Воздух прогреется до +27…+29 градусов. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг, 18 июля, в городе будут кратковременные дожди, а температура прогреется до +24 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру