Суд Петербурга отправил в СИЗО подозреваемых в стрельбе на Комендантском

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для Мухмадюсуфа Саидова и Аслидина Саидова по статье о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ), об этом 17 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, они подозреваются в стрельбе на Комендантском проспекте 13 июля. Группа людей вела стрельбу, спрятавшись за автомобилями. После этого фигуранты.с места происшествия скрылись.

Суд избрал меру пресечения для Мухмадюсуфа Саидова и Аслидина Саидова в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 сентября 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру