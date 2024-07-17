ГАТИ проверила 100 территорий с детскими площадками с начала 2024 года

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга усилила контроль за содержанием детских площадок в городе, об этом 17 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

С начала 2024 года специалисты ГАТИ осмотрели 100 территорий, на которых имеются детские площадки. На половине из них были обнаружены нарушения.

Чаще всего нарушения представляли из себя наличие граффити на горках и песочницах. На одной из площадок выявили даже опасные нарушения – там были повреждены ступени, крепления и горки.

В ГАТИ отметили, что мониторинг детских площадок в Петербурге продолжается. К началу учебного года планируется проверить оставшиеся площадки для безопасной игры детей во дворе.

Фото: пресс-служба ГАТИ