В Госдуме хотят ужесточить наказание за сокрытие автомобильных госномеров

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому за сокрытие автомобильных госномеров будет грозить лишение водительских прав на срок от года, об этом 17 июля сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Речь идет о водителях, которые используют разные приспособления, чтобы скрыть своим автомобильные номера. Это делается для того, чтобы владельца машины было сложнее идентифицировать.

Депутаты предлагают ужесточить наказание за сокрытие номеров. Водителей предлагают лишать водительских прав сроком от года до полутора лет.

На данный момент, в России подобное нарушение наказывается штрафом в размере 5 тысяч рублей или лишением водительских прав на срок до трех месяцев.

Фото: ЗАКС.Ру