ТИК №44 отказались регистрировать депутатов Павла Журавлева и Манефу Королеву

Действующие муниципальные депутаты Павел Журавлев из МО "Малая Охта" и Манефа Королева из МО "Большая Охта" не смогли получить статус зарегистрированных кандидатов в ТИК №44, которая отвечает за организацию выборов в этих округах. У комиссии возникли претензии к справкам об их депутатском статусе. Королева подозревает, что ее справку подменили, а Журавлев не смог попасть в муниципалитет, чтобы исправить нарушения.

Территориальная комиссия №44 на заседании 16 июля отказалась регистрировать Королеву из-за отсутствия в справке о депутатстве двух слов: "муниципального совета". Сама Королева уверена, что неизвестные подменили ее справку, поскольку перед подачей документов она сняла копии со всех своих документов - тогда наименование органа было указано верно (фотография копии справки есть в распоряжении ЗАКС.Ру). Документ был подписан главой МО Марией Щербаковой, которая баллотируется в этом же муниципалитете от "Единой России".

- Мне прямо за столом показывают справку, приложенную в папку ТИК, в которой слова "муниципальный совет" отсутствуют. Мне разрешили только взглянуть на нее, сфотографировать не разрешили, - рассказала ЗАКС.Ру Королева.

Поводом для отказа Журавлеву стало отсутствие в справке слов "муниципального совета" в наименовании представительского органа, рассказал ЗАКС.Ру сам Журавлев. Сам документ был подготовлен не им, а коллегами по муниципалитету. В частности, его справку готовили в местной администрации МО "Малая Охта" . После того, как комиссия сообщила о недостатках, муниципалитет в течение двух дней был закрыт - Журавлев не мог исправить документ. На заседании ТИК №44 во время рассмотрения вопроса об отказе в регистрации Журавлеву решение мотивировали тем, что "в комиссии не имелось документа, подтверждающего наименование представительного органа, в котором кандидат исполняет полномочия на непостоянной основе".

Оба кандидата намерены обратиться с жалобой в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

Выборы в этих и 108 других муниципальных образованиях пройдут с 6 по 8 сентября, одновременно с выборам губернатора.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру