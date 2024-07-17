ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:16

Во Фрунзенском районе петербуржец скончался в отделе полиции

фото ЗакС политика Во Фрунзенском районе петербуржец скончался в отделе полиции

В 12-ом отделе полиции Фрунзенского района Петербурга скончался 64-летний мужчина, об этом 17 июля пишет "Фонтанка.ру".

По предварительным данным, мужчина скончался в ночь на среду, 17 июля. Уточняется, что каких-либо травм у него не было зафиксировано. Однако у мужчины, возможно, были проблемы с сердцем.

Петербуржца доставили в отдел в понедельник, 15 июля. Туда он попал после заявления супруги о том, что он угрожал ей убийством, а также домогался до их детей.

Версию о передозировке в качестве причины смерти правоохранительные органы не рассматривают.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама