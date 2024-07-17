Во Фрунзенском районе петербуржец скончался в отделе полиции

В 12-ом отделе полиции Фрунзенского района Петербурга скончался 64-летний мужчина, об этом 17 июля пишет "Фонтанка.ру".

По предварительным данным, мужчина скончался в ночь на среду, 17 июля. Уточняется, что каких-либо травм у него не было зафиксировано. Однако у мужчины, возможно, были проблемы с сердцем.

Петербуржца доставили в отдел в понедельник, 15 июля. Туда он попал после заявления супруги о том, что он угрожал ей убийством, а также домогался до их детей.

Версию о передозировке в качестве причины смерти правоохранительные органы не рассматривают.

Фото: ЗАКС.Ру