Почти 60 петербуржцев привлекли к ответственности за купание в неположенных местах

В Петербурге почти 60 горожан привлекли к административной ответственности из-за купания в запрещенных для этого местах, об этом 17 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова заместителя главы регионального органа МЧС Виктора Колесова.

В своей речи Колесов призвал не отдыхать и не купаться там, где для этого не оборудованы места. Он также уточнил, что количество нарушений увеличилось.

Кроме этого, Колесов обратился к капитанам водных транспортных средств. Он напомнил, что капитанам всегда нужно следить за окружающей обстановкой и соблюдать ограничения, которые установлены на водных объектах Петербурга.

Замглавы отметил, что капитанам следует быть бдительными и следить за людьми, которые купаются в неположенных местах, так как они могут попасть под судно.

Фото: ЗАКС.Ру