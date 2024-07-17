В Петербурге задержали мигранта, ударившего ножом школьника в парадной

На неделе петербургские правоохранители получили информацию о нападении на школьника с ножом в парадной одного из домов по Новоизмайловскому проспекту. Как сообщает 17 июля ГУ МВД по региону, полицейским удалось оперативно задержать предполагаемого злоумышленника. Им оказался 28-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Находившийся при нем нож конфисковали. Нападение случилось в доме, где живет мигрант.

Пострадавшим стал 15-летний школьник, у которого до применения холодного оружия произошла словесная перепалка с задержанным. Врачи диагностировали у несовершеннолетнего колото-резаную рану голени и отпустили его восстанавливаться домой.

В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру