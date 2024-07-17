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Новости 15:27

Детские площадки в Петроградском районе обязали оборудовать теневыми навесами

фото ЗакС политика Детские площадки в Петроградском районе обязали оборудовать теневыми навесами

Петербургская прокуратура выявила нарушения на детских и игровых площадках в Петроградском районе. На этот раз речь идет о несоответствии оборудования экстремальным погодным условиям.

Как сообщает надзорный орган 17 июля, на площадках одного из детских садов не обнаружилось теневых навесов. Последние спасают как от жгучего солнца, так и от дождя.

Внутри все того же детского сада не нашлось приборов для измерения влажности и температуры воздуха. Руководство неназванного дошкольного учреждения получило прокурорское представление. Ведомство намерено проконтролировать устранение нарушений.

Фото: ЗАКС.Ру


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