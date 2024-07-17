СК попросил арестовать экс-главу столичного департамента культуры Кибовского

В Москве задержали бывшего главу столичного департамента культуры Александра Кибовского, о чем 17 июля сообщает региональное управление СК. Его преследуют по статьям о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Как уточняет РБК со ссылкой на два источника, следственные действия по его делу велись с прошлой недели. Бывший чиновник допрошен, у него был проведен обыск. Следственный комитет направил ходатайство в суд о заключении 50-летнего Кибовского под стражу.

По официальной версии, на своей должности задержанный помогал различным фирмам заключать госконтракты. Общий объем полученных им таким образом взяток оценивают в 100 млн рублей. Кибовский, как считает следствие, действовал в составе организованной группы.

Департамент культуры фигурант возглавлял с 2015 по 2023 годы. За свою карьеру москвич также успел поработать в федеральном правительстве.

фото: mos.ru (скриншот видео)