В Ленобласти повысили "подъемные" для подписывающих контракт с Минобороны

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, которое увеличивает размер единовременных выплат для заключающих контракт с Минобороны. Сумма выросла до 1,5 млн рублей, сообщает 17 июля пресс-служба регионального правительства.

Новые условия действуют только для тех, кто подпишет контракт в период с 22 июля по 1 сентября. Для таких военнослужащих доход за первый год службы составит 4,02 млн рублей.

В последний раз "подъемные" в области увеличивали чуть более недели назад: 8 июля сумма выросла с 1,1 млн до 1,3 млн рублей. Кроме того, к разовой выплате прилагался земельный сертификат.

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