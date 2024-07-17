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Новости 17:03

В Ленобласти повысили "подъемные" для подписывающих контракт с Минобороны

фото ЗакС политика В Ленобласти повысили "подъемные" для подписывающих контракт с Минобороны

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, которое увеличивает размер единовременных выплат для заключающих контракт с Минобороны. Сумма выросла до 1,5 млн рублей, сообщает 17 июля пресс-служба регионального правительства.

Новые условия действуют только для тех, кто подпишет контракт в период с 22 июля по 1 сентября. Для таких военнослужащих доход за первый год службы составит 4,02 млн рублей.

В последний раз "подъемные" в области увеличивали чуть более недели назад: 8 июля сумма выросла с 1,1 млн до 1,3 млн рублей. Кроме того, к разовой выплате прилагался земельный сертификат.

Фото: ЗАКС.Ру


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