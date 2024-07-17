В ДТП с "Ласточкой" под Гатчиной погибло четыре человека, включая двоих детей

В Гатчинском районе скоростной поезд "Ласточка", следовавший из Петербурга в Псков, столкнулся с автомобилем Renault. Как сообщает 17 июля ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, это случилось на железнодорожном переезде на станции Дивенская.

Авария унесла жизни четырех человек, включая двоих детей. Движение на железной дороге временно было приостановлено. Северо-Западная транспортная прокуратура рассказала, что на место трагедии выехал транспортный прокурор.

Западное межрегиональное управление СК на транспорте возбудило дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК). Ведомство уточнило, что перед столкновением машинист применил экстренное торможение, но безуспешно. Все четверо погибших находились в салоне иномарки.

Фото: ЗАКС.Ру