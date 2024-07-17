Росгвардия предложила раздать оружие сотрудникам Центробанка

Росгвардия подготовила проект постановления, по которому часть сотрудников Центробанка сможет получить право на ношение огнестрельного оружия. На документ, опубликованный на официальном портале проектов нормативных актов, 17 июля обратил внимание РБК.

"Эта инициатива обсуждалась с Росгвардией в рамках комплекса вопросов, связанных с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах", - пояснили журналистам в пресс-службе регулятора.

Документом предлагается раздать оружие зампредам ЦБ и их советникам, а также главам департаментов и их заместителям. Примечательно, что главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в списке потенциальных получателей оружия нет.

В перечне видов оружия, которым хотят снабдить руководство регулятора, обращают на себя внимание автоматы и пулеметы.

фото: Росгвардия Петербурга / Telegram