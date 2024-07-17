"Новые люди" организовали баню на Васильевском острове

Кандидаты в муниципальные депутаты от партии "Новые люди" 17 июля на день организовали бесплатную баню для жителей Василеостровского района. Так претенденты в муниципальные советы отреагировали на проблемы с горячей водой в округе.

О проблемах с горячим водоснабжением в Василеостровском районе СМИ рассказывали еще неделю назад. В некоторых домах его нет почти две недели. Активисты "Новых людей" собирали подписи под обращением к правительству Петербурга с просьбой сократить сроки отключения горячей воды до трех суток.

Кандидат в депутаты МО "Васильевский" Евгений Беднов рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что таким образом партия хотела привлечь внимание к проблеме перебоев с горячей водой в городе. Сам кандидат решил для себя проблему с горячей водой - у него в квартире стоит водонагреватель.

— Есть дома, которые до сих пор не получают горячую воду. На наш взгляд, жители культурной столицы не должны мыться в тазиках. Хотим обратить на это внимание, принять какие-нибудь меры, собрать подписи - это как раз наша задача, — заявил Беднов.

Сама акция проходила на территории МО "№7". Беднов, отвечая на вопрос, почему решил расположиться не в округе, где баллотируется, пояснил, что считает отсутствие воды проблемой всего района, поэтому решать ее надо "по-соседски".

Напомним, муниципальные выборы пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября в 110 МО. Также в эти дни будут выбирать губернатора и депутата Заксобрания по 18-му округу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру