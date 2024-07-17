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Новости 19:24

В Калининском районе ввели в эксплуатацию новую школу

фото ЗакС политика В Калининском районе ввели в эксплуатацию новую школу

В северной части Петербурга, в районе новых жилых массивов построили школу, о чем 17 июля сообщил комитет по строительству. Ее адрес - проспект Маршала Блюхера, 3к4. Введенное в эксплуатацию трехэтажное здание рассчитано на 1375 учеников. Работы с февраля прошлого года вел "Лентехстрой".

Начальные классы будут обучаться в отдельном блоке, недоступном для школьников других возрастов. Для перемещений по этажам построили десять лестниц и установили пять лифтов, адаптированных для маломобильных людей.

Столовая на первом этаже рассчитана на 700 человек. Для занятий спортом внутри здания организовали два бассейна, а снаружи создали футбольное поле и беговые дорожки. Школу расположили внутри шумозащитного экрана.

фото: gov.spb.ru


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