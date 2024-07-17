Суд закрыл "допинговое" административное дело петербургской незрячей спортсменки

В Петербурге мировой судья прекратил производство по протоколу, составленному на незрячую пловчиху Софию Поликарпову. Ее обвиняли в нарушении установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним (ст. 6.18 КоАП) из-за употребленного мельдония. Об этом 17 июля сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

В качестве доказательства были представлены пробы мочи. Поликарпова не признала вину, указав, что не могла умышленно употребить запрещенный препарат. Она напомнила о своей тотальной слепоте и о том, что за 15 лет карьеры все ее пробы были чистыми. Петербурженка предположила, что подмешать ей мельдоний могли конкуренты или недоброжелатели.

В числе прочего, суд счел грубым нарушением, с учетом серьезного недуга спортсменки, составление на нее протокола в отсутствие ее законного представителя. Административное дело закрыли за отсутствием состава правонарушения.

Фото: ЗАКС.Ру