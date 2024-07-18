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На севере Петербурга сорвавшийся с высоты лифт отправил рабочих в больницу

фото ЗакС политика На севере Петербурга сорвавшийся с высоты лифт отправил рабочих в больницу

В Петербурге множественные травмы получили двое рабочих, грузовой лифт с которыми сорвался с высоты пятого этажа. Как сообщило накануне поздно вечером региональное управление СК, инцидент имел место на проспекте Энгельса.

Пострадали сотрудники фирмы, специализирующейся на изготовлении мебели. Им потребовалась госпитализация в стационар.

Правоохранители начали доследственную проверку на предмет нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК). По ее итогам примут процессуальное решение.

Фото: ЗАКС.Ру


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