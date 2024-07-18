По подозрению в стрельбе из окна задержали жителя Пороховых

Петербургские правоохранители задержали 36-летнего жителя Красногвардейского района. Его подозревают в стрельбе по прохожим из окна квартиры, передает 18 июля региональный главк МВД.

На предполагаемого злоумышленника два дня назад пожаловался молодой человек, которому выстрелили в ногу. Атака, как выяснили полицейские, была совершена посредством пневматического пистолета из окна дома №15 по проспекту Ударников.

Выходка привела к возбуждению дела о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК).

Фото: ЗАКС.Ру