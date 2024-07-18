ФСБ задержала новгородца, обвиняемого в госизмене

В Великом Новгороде сотрудники ФСБ задержали мужчину, которого обвиняют в совершении государственной измены (ст. 275 УК). Об этом со ссылкой на силовое ведомство 18 июля пишет ТАСС.

Задержанный работает на одном из предприятий ВПК. По версии следствия, он выполнял указания некоего украинского куратора. В частности, он передал сведения о находящихся в Новгородской области военных частях.

ФСБ также считает, что фигурант сообщил украинской стороне данные о своей работе: например, о количестве выпускаемой заводом продукции.

В прошлом году возможное наказание по статье о госизмене ужесточили до пожизненного заключения.

Фото: ЗАКС.Ру