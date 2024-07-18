Бастрыкин велел завести дело из-за наезда самокатчика на маленькую петербурженку

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин изучил детали очередного ДТП с участием электросамоката в Петербурге, которое освещалось в медиа. Он потребовал возбудить уголовное дело, передает 18 июля информационный центр СК.

Правоохранителям известно, что злоумышленник на самокате сбил четырехлетнюю девочку в Купчино и не стал задерживаться на месте происшествия. Пострадавшему ребенку понадобилась помощь врачей.

В городе ранее была организована доследственная проверка. После возбуждения дела и. о. главы ГСУ СК по Петербургу должен будет доложить Бастрыкину о предварительно установленных подробностях аварии.

Фото: ЗАКС.Ру