На двух оживленных петербургских перекрестках ограничат движение до сентября

В Петербурге Государственная административно-техническая инспекция 18 июля анонсировала новые перекрытия движения. Наиболее длительными в ряду новых ограничений стали меры, которые введут на двух перекрестках: на севере и на юго-западе города.

Так, с 20 июля и по 8 сентября автомобилисты столкнутся с трудностями на оживленном перекрестке проспекта Непокоренных и Гражданского проспекта: во второй половине лета здесь будут ремонтировать водопровод.

В свою очередь, прокладка инженерных коммуникаций помешает водителям в Кировском и Красносельском районах. Движение транспорта с 20 июля по 13 сентября будет затруднено на углу проспекта Народного Ополчения и Авангардной улицы, а также на углу проспекта Народного Ополчения и проспекта Маршала Жукова.

Фото: ЗАКС.Ру