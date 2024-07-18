Зинчук предложил дополнить перечень ЗНОП сквером, где хотели возвести спорткомплекс

На рассмотрение Заксобрания поступил законопроект о дополнении перечня зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) сквером, расположенным между корпусами 1 и 3 дома № 84 по проспекту Луначарского. Авторство инициативы принадлежит депутату ЗакСа Алексею Зинчуку. На указанной территории ранее планировалось возведение спортивной арены.

В пояснительной записке к проекту депутат указал на то, что в последние годы в Калининском районе растет численность жителей в связи с развернутым здесь строительством жилых зданий. При этом количество объектов социальной инфраструктуры не увеличивается, а ситуация с зелеными насаждениями только ухудшается, следует из его слов.

"Включение данной территории в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования подчеркнет ее важность для городской среды и повысит уровень защиты и обслуживания", — резюмировал в пояснительной записке Зинчук.

В 2022 году участок, на котором расположен сквер, был передан инвестору "для строительства объекта обеспечения спортивно-зрелищных мероприятий" в соответствии с постановлением Смольного № 780. В апреле 2024 года городской комитет по градостроительству и архитектуре сообщил о согласовании облика "трехэтажного здания с ледовой ареной с трибунами от 500 мест, залом общей физической подготовки с тренажерами, спортивным залом и гаражом" на указанном участке.

Местные жители выступили против планов строительства. Ситуация дошла до губернатора Александра Беглова, который 22 июня побывал в сквере и встретился с горожанами. По итогам общения градоначальник поручил подготовить проект благоустройства сквера. "Проектирование должно начаться в этом году", — отмечали по этому поводу в Смольном.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру