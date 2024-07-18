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Новости 13:52

Женщину оштрафовали за проукраинские выкрики на Биржевой площади

фото ЗакС политика Женщину оштрафовали за проукраинские выкрики на Биржевой площади

Суд в Петербурге назначил штраф уроженке Кемеровской области, которую заметили за выкрикиванием проукраинского слогана в нетрезвом виде. Как сообщает 18 июля объединенная пресс-служба городских судов, сцена имела место на прошлых выходных на Биржевой площади, в ночное время.

На женщину составили протокол о пропаганде экстремизма (ч. 1 ст. 20.3 КоАП), что привело к взысканию с нее двух тысяч рублей.

На заседании нарушительница призналась, что была слишком пьяна для того, чтобы контролировать свои действия. Она добавила, что с экстремизмом никак не связана и была не в курсе того, что слоган запрещен в РФ.

Фото: ЗАКС.Ру


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