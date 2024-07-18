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Новости 17:21

В Петербурге общественный транспорт перевез 850 млн горожан за первое полугодие 2024 года

фото ЗакС политика В Петербурге общественный транспорт перевез 850 млн горожан за первое полугодие 2024 года

За первое полугодие 2024 года в Петербурге в общественном транспорте перевезли 850 млн пассажиров, об этом 18 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Из общего числа пассажиров почти 335 млн были перевезены метрополитеном, почти 132 млн трамваями и троллейбусами и чуть больше 383 млн автобусами.

В общей сложности, наземный транспорт за полгода наехал 170 млн километров, а поезда метро больше 115,5 млн километров.

Доход от перевозки багажа за полгода в общей сложности составил 21 млрд рублей. Большую часть из этих денег составляет доход метро размером в 13 млрд рублей.

Также в Смольном отметили, что за это время было усилено движение на 54 маршрутах наземного транспорта, а также на 47 маршрутах движение было скорректировано.

Фото: ЗАКС.Ру


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