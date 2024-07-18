На Дунайском проспекте из дома эвакуировали 12 человек из-за пожара в квартире

В Московском районе Петербурга из-за пожара в небольшой комнате пришлось эвакуировать нескольких жителей многоквартирного дома, об этом 18 июля сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании в квартире на Дунайском проспекте спасателям поступило в 18:09 в четверг, 18 июля.

Пожар произошел в комнате площадью семь квадратных метров, которая находилась в трехкомнатной квартире. Огонь охватил полностью всю площадь комнаты.

Возгорание смогли ликвидировать чуть больше, чем через полчаса. Во время тушения было эвакуировано из дома 12 человек. Уточняется, что сведения о пострадавших не поступали.

К тушению пожара было привлечено четыре единицы специальной техники и 17 человек личного состава МЧС.

Фото: ЗАКС.Ру