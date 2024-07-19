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В Петербург возвращаются дожди и грозы 19 июля

фото ЗакС политика В Петербург возвращаются дожди и грозы 19 июля

В Петербург возвращается дождливая погода с плотными облаками и грозами, об этом 19 июля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием периферии циклона, кружащего над южной частью Финляндии. В городе из-за этого небо будет время от времени закрыто плотными облаками, могут быть кратковременные дожди и грозы.

Воздух прогреется до +20…+22 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, 20 июля, в городе обещают кратковременные дожди, а температуру воздуха до +21 до +23 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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