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Новости 9:46

В Петербурге выявили 180 тысяч безбилетников в автобусах за первые полгода 2024 года

фото ЗакС политика В Петербурге выявили 180 тысяч безбилетников в автобусах за первые полгода 2024 года

В Петербурге контролеры автобусов за первые шесть месяцев 2024 года проверили больше 9 млн пассажиров, об этом 19 июля сообщили в пресс-службе Смольного.

Контролеры ГКУ "Организатор перевозок" в общей сложности проверили пассажиров в 351 автобусе. Среди всех пользователей общественного транспорта оказалось 180 тысяч безбилетников.

Уточняется, что на всех безбилетников были составлены акты о выявленном нарушении. В Смольном напомнили, что штраф за неоплату проезда составляет 500 рублей.

На данный момент, в ГКУ "Организатор перевозок" работает 510 контролеров, которые каждый день проверяют автобусные маршруты. Петербургские власти напоминают, что сотрудников предприятия можно отличить по специальной одежде.

Фото: ЗАКС.Ру


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