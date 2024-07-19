На станции "Улица Дыбенко" ограничат вход по утрам из-за ремонта полов

На станции оранжевой ветки петербургского метрополитена "Улица Дыбенко" ограничат вход пассажиров, об этом 19 июля сообщили в комитете по транспорту города.

Ограничения связаны с ремонтом гранитных полов привестибюльной территории. Они будут действовать по будням с 07:45 до 08:45 с 22 июля по 10 августа.

В метрополитене уточнили, что график ограничений может меняться в зависимости от пассажиропотока.

Петербуржцам посоветовали пользоваться другими ближайшими станциями метро, например, станцией "Проспект Большевиков" и станцией "Ломоносовкая". До них можно доехать на наземном транспорте.

Фото: ЗАКС.Ру