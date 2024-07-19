ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:48

Четыре моста в Петербурге разведут 21 и 25 июля для репетиции парада ко Дню ВМФ

фото ЗакС политика Четыре моста в Петербурге разведут 21 и 25 июля для репетиции парада ко Дню ВМФ

В Петербурге проведут очередные репетиции Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ 21 и 25 июля, об этом 19 июля сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

В воскресенье, 21 июля, и в четверг, 25 июля, в Петербурге с 10:50 до 12:25 будут разведены Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. Также будет проведена ночная разводка по обычному графику.

Уточняется, что график разводки мостов предварительный и может меняться в день репетиции. А разводках в день самого парада объявят позже. Парад пройдет 28 июля.

Также, помимо мостов, в эти дни будут перекрыты некоторые участки дорог. Например, движение будет закрыто на Дворцовой набережной, на Биржевой площади, на Университетской набережной и на многих других адресах.

Фото: сайт Кремля


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама