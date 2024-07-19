Четыре моста в Петербурге разведут 21 и 25 июля для репетиции парада ко Дню ВМФ

В Петербурге проведут очередные репетиции Главного военно-морского парада ко Дню ВМФ 21 и 25 июля, об этом 19 июля сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест".

В воскресенье, 21 июля, и в четверг, 25 июля, в Петербурге с 10:50 до 12:25 будут разведены Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. Также будет проведена ночная разводка по обычному графику.

Уточняется, что график разводки мостов предварительный и может меняться в день репетиции. А разводках в день самого парада объявят позже. Парад пройдет 28 июля.

Также, помимо мостов, в эти дни будут перекрыты некоторые участки дорог. Например, движение будет закрыто на Дворцовой набережной, на Биржевой площади, на Университетской набережной и на многих других адресах.

Фото: сайт Кремля