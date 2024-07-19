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Новости 12:19

Аэропорт Пулково работает штатно на фоне глобального сбоя

фото ЗакС политика Аэропорт Пулково работает штатно на фоне глобального сбоя

В Росавиации рассказали, в каком режиме работают российские аэропорты на фоне глобального технического сбоя, об этом 19 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Росавиации, самолеты, авиакомпании и аэропорты в стране работают штатно. Все полеты выполняются по расписанию.

В ведомстве уточнили, что отечественные организации гражданской авиации несколько лет назад начали использовать российское программное обеспечение, поэтому сбой Россию не коснулся.

В петербургском аэропорту Пулково также заявили, что воздушная гавань работает штатно. Там подтвердили, что пользуются отечественным программным обеспечением.

По всему миру в пятницу, 19 июля, начали фиксировать технический сбой. Из-за проблем со связью в разных странах нарушилась работа аэропортов, авиакомпаний и самолетов.

Фото: ЗАКС.Ру


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