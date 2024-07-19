В Эстонии хотят ограничить работу еще двух КПП на границе с Россией

Эстонское правительство хочет ограничить работу еще двух КПП на границе с Россией, об этом 19 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на эстонские СМИ.

Речь идет о КПП "Лухамаа" и "Койдула", их режим работы хотят поменять и сделать полностью дневным. С таким запросом выступило министерство финансов Эстонии.

Согласно поправкам, КПП "Лухамаа" будет работать с 7 до 19 часов, а для пешеходов его закроют полностью. По мнению властей, это поможет осуществлять более тщательный контроль за провозом санкционных товаров.

КПП "Койдула" будет открыт дольше – с 5 до 22 часов. Отмечается, что изменения в графике не коснутся одноименного железнодорожного пограничного пункта.

Фото: unsplash.com