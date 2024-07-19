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Новости 13:17

Бастрыкин предложил лишать приобретенного гражданства за подготовку к тяжким преступлениям

фото ЗакС политика Бастрыкин предложил лишать приобретенного гражданства за подготовку к тяжким преступлениям

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил расширить список оснований для лишения приобретенного гражданства, об этом 19 июля сообщили в пресс-службе СК РФ.

В расширенный перечень собираются добавить, например, факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

Также предлагается считать незаконное нахождение в России отягчающим обстоятельством. Кроме этого, по мнению СК, необходимо усилить миграционный контроль с помощью биометрии, дактилоскопии, регистрации и цифрового учета.

Эти предложения Александр Бастрыкин направил в Государственную думу.

Фото: пресс-служба СК РФ


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