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К концу осени в Петербург поступит 102 новых автобуса

фото ЗакС политика К концу осени в Петербург поступит 102 новых автобуса

В Петербург поставят более 100 новых больших низкопольных автобуса, об этом 19 июля сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Технику "Пассажиравтотрансу" поставит Государственная транспортная лизинговая компания. Автобусы прибудут в Петербург двумя партиями. В общей сложности будет 102 автобуса.

Первые машины марки Volgabus должны будут привезти в город до 31 октября, а во второй партии будут уже автобусы марки ЛиАЗ, которые должны будут появиться в Петербурге не позднее 30 ноября.

Уточняется, что все автобусы низкопольные и способны перевозить одновременно не менее 155 пассажиров. Кроме них, "Пассажиравтотранс" закупил еще 29 электробусов.

Фото: ЗАКС.Ру


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