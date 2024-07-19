Савва Федосеев впервые стал зарегистрированным кандидатом на выборах

Территориальная избирательная комиссия № 16 на заседании 19 июля приняла решение о регистрации лидера петербургского отделения движения "Общество.Будущее" Саввы Федосеева, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Его имя будет внесено в бюллетень на выборах в совет МО "Литейный округ", если он сохранит статус до сентября. Впервые за его политическую карьеру он сможет принять участие в выборах как кандидат.

На выборах 2024 года Федосеев баллотировался в трех муниципалитетах. Кроме МО "Литейный округ", он подал документы для участия в МО "Княжево" и МО "Дачное". В последних двух ему отказали в регистрации из-за брака в подписях. Он намерен оспорить эти решения.

Первую попытку избраться на выборную должность Федосеев предпринял в 2021 году. Тогда он баллотировался в Заксобрание. Позже он пытался принять участие в дополнительных выборах в МО "Дачное". В обоих случаях он получал отказы в регистрации.

Напомним, выборы в 110 муниципальных советах пройдут в Петербурге с 6 по 8 сентября. На них заявились более 4,5 тысячи человек. По состоянию на 19 июля статус зарегистрированных смогли получить более трех тысяч человек.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру