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Новости 15:15

Цивилев предложил установить у станции метро "Автово" указатели для путешествующих

фото ЗакС политика Цивилев предложил установить у станции метро "Автово" указатели для путешествующих

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев выступил с инициативой установить информационные указатели у станции метро "Автово". По его оценке, в пик туристического сезона это способно помочь путешествующим в Петергоф. Автобусы, отправляющиеся по этому направлению, отъезжают с противоположной от станции метро стороны проспекта Стачек, и многие путаются, пояснил 19 июля в своем Telegram-канале законотворец.

Один из указателей можно было бы, по мнению Цивилева, разместить над подземным переходом у станции "Автово", чтобы гости города не уезжали в обратную от Петродворцового района сторону.

Свои обращения депутат направил не только в профильные комитеты Смольного, но и в компанию "Яндекс" для внесения корректировок в онлайн-карты.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Цивилев Алексей Николаевич 




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