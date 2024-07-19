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Новости 15:51

Петербургское УФАС выдало предупреждение сервису авиабилетов Mego.travel

фото ЗакС политика Петербургское УФАС выдало предупреждение сервису авиабилетов Mego.travel

Управление ФАС по Петербургу рассмотрело жалобу горожанина, пожаловавшегося на сервис авиабилетов Mego.travel. Он остался недоволен тем, что компания обещала вернуть деньги даже за невозвратные билеты. В действительности этого не случилось.

Антимонопольщики, как сообщает 19 июля пресс-служба ведомства, усмотрели в деятельности сервиса признаки нарушения закона о защите конкуренции и вынесли ему предупреждение.

До конца лета компания должна разместить на своем сайте полную и достоверную информацию об услуге "Возврат без потерь". Нынешняя редакция ее условий содержит взаимоисключающие положения.

Фото: ЗАКС.Ру


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