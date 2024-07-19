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Новости 16:17

Сотрудницу петербургского ЖКС арестовали по делу о хищении денег, отданных за ЖКУ

фото ЗакС политика Сотрудницу петербургского ЖКС арестовали по делу о хищении денег, отданных за ЖКУ

Суд в Петербурге отправил под стражу бухгалтера ООО "ЖКС № 1 Кировского района" Лусине Галстян, которая проходит обвиняемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом 19 июля сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Фигурантка не признала вину и настаивала на более мягкой мере пресечения. В СИЗО она пробудет как минимум до 27 августа.

По версии следствия, фигуранты дела похитили средства, которые владельцы квартир отдали за горячее водоснабжение. Деньги в размере не менее 20 млн рублей причитались ПАО "ТГК-1".

Подобным образом представители ЖКС обошлись с Водоканалом, которому должны были перечислить 60 млн рублей и не сделали этого.

Фото: ЗАКС.Ру


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