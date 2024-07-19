Олега Кашина* объявили в розыск

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск публициста Олега Кашина*, который последние несколько лет проживает в Европе. Уголовная статья, в связи с которой его ищут, на его карточке в базе данных ведомства не указана.

В качестве телефонов для связи с силовиками указаны калининградские номера: в этом городе 43-летний Кашин* родился.

Как пишет 19 июля "Медиазона"**, публициста не удивило объявление его в розыск. Он предположил, что мог попасть под преследование по "иноагентской" уголовной статье.

*Минюст внес Олега Кашина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

фото: Осторожно: Собчак / YouTube (скриншот)