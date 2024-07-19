Священника Михнова-Вайтенко* объявили иноагентом

Министерство юстиции 19 июля обновило реестр иностранных агентов. На этот раз в него внесли исключительно физических лиц.

Новый юридический статус получил 56-летний петербургский священнослужитель Григорий Михнов-Вайтенко*. Его записали в иноагенты из-за критики военной спецоперации на Украине и выступлений на информационных площадках, уже имевших статус иноагентов.

Кроме того, в перечень включили военного эксперта Юрия Швеца**, саратовского оппозиционера Дмитрия Цибирева*** и пианиста Евгения Кисина****. Последнему припомнили сбор денег в поддержку ВСУ.

Из реестра исключили фонд "Правовая инициатива": недавно юрлицо было ликвидировано.

*Минюст внес Григория Михнова-Вайтенко в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Юрия Швеца в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Дмитрия Цибирева в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Евгения Кисина в единый реестр иноагентов

фото: Наталия Сивохина / социальные сети