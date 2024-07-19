Более двадцати помещений в Апраксином дворе выставили на продажу

В Петербурге назначили даты проведения торгов, на которых будет разыграно право аренды 22 помещений и двух зданий в Апраксином дворе. Об этом 19 июля сообщает Российский аукционный дом.

Первые торги пройдут 19 августа, на них выставлено 11 нежилых помещений. Общая сумма всех этих лотов составляет более 111 млн рублей.

Вторая конкурсная процедура назначена на 25 августа. На ней разыграют 11 помещений и два здания, находящихся на территории рынка. В общей сложности эти лоты оцениваются в 67,9 млн рублей.

"В целом, это уникальное предложение для бизнеса, учитывая локацию Апраксина двора и то, что он является одним из самых знаковых объектов торговой недвижимости в центре города", - гласит комментарий замглавы департамента продаж РАД Дарьи Гончаровой.

Победители торгов получат право аренды сроком на три года. У добросовестных пользователей недвижимости будет преимущественное право продления договоров.

Фото: ЗАКС.Ру