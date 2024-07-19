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Новости 19:05

В Выборге начали реставрировать крепость Кордегардии

фото ЗакС политика В Выборге начали реставрировать крепость Кордегардии

Зампред правительства Ленобласти Владимир Цой 19 июля сообщил о старте реставрационных работ в крепости Кардегардии в Выборге. Признанное федеральным памятником здание было построено почти 250 лет назад и сильно пострадало при пожаре в 2013 году. На сегодняшний день специалисты сосредоточены на вычинке кладки.

"Идут "снизу вверх", максимально используя старинный кирпич. Согласно проекту, помимо восстановления несущих стен, оконных и дверных заполнений, подразумевается и воссоздание черепичной кровли", - рассказал чиновник в своем Telegram-канале.

Вместе с тем наблюдается прогресс и в реставрации здания бывшего банка и ресторана "Лехтоваара" на углу Крепостной и Пионерской улиц, построенного в 1910 году. Исполнители работ возвращают ему исторический декор. Восстановление объекта рассчитывают завершить до конца года.

фото: Цой пишет / Telegram


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