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Новости 19:24

Антимонопольщикам не понравилось копирование парфюмерной продукции AXE

фото ЗакС политика Антимонопольщикам не понравилось копирование парфюмерной продукции AXE

Федеральная антимонопольная служба направила предписание компании "Арвитекс", изготовляющей парфюмерную продукцию. Внешний вид ее дезодорантов напоминает товары под брендом AXE, чему была посвящена жалоба представителей последнего. Об этом ведомство сообщило 19 июля.

Помимо названия (EXXE), сходство наблюдается в цветовой гамме и общем оформлении упаковки. Антимонопольщики сочли, что "Арвитекс" необоснованно пользуется репутацией чужого бренда. Такой способ конкуренции признали недобросовестным.

В течение десяти дней фирма, на которую подали заявление, должна перестать выпускать гели для душа и дезодоранты в их нынешнем виде.

фото: ФАС


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