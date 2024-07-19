ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19:52

Перед судом предстанет гражданин Эстонии по делу о взятке таможеннику

фото ЗакС политика Перед судом предстанет гражданин Эстонии по делу о взятке таможеннику

В Ленобласти завершилось расследование коррупционного дела, возбужденного в отношении гражданина Эстонии. Как сообщает 19 июля региональное управление СК, прошлой осенью 31-летний мужчина попытался подкупить сотрудника Пулковской таможни, что было квалифицировано как дача взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 291 УК).

За незаконное вознаграждение фигурант хотел в обход законодательства провезти табачную продукцию. Первоначально он столкнулся с отказом принять взятку. Позже ее в размере 254 тысяч рублей попытался передать таможеннику посредник в кингисеппском кафе и был взят с поличным.

Предполагаемого инициатора подкупа на период следствия поместили под стражу. В ближайшее время дело начнут слушать в Кингисеппском городском суде.

Областная прокуратура уточняет, что гражданина Эстонии зовут Артур Оганесян. Табачные изделия он хотел беспрепятственно доставить в Великобританию. Своей вины фигурант не признал.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама