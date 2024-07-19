Перед судом предстанет гражданин Эстонии по делу о взятке таможеннику

В Ленобласти завершилось расследование коррупционного дела, возбужденного в отношении гражданина Эстонии. Как сообщает 19 июля региональное управление СК, прошлой осенью 31-летний мужчина попытался подкупить сотрудника Пулковской таможни, что было квалифицировано как дача взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 291 УК).

За незаконное вознаграждение фигурант хотел в обход законодательства провезти табачную продукцию. Первоначально он столкнулся с отказом принять взятку. Позже ее в размере 254 тысяч рублей попытался передать таможеннику посредник в кингисеппском кафе и был взят с поличным.

Предполагаемого инициатора подкупа на период следствия поместили под стражу. В ближайшее время дело начнут слушать в Кингисеппском городском суде.

Областная прокуратура уточняет, что гражданина Эстонии зовут Артур Оганесян. Табачные изделия он хотел беспрепятственно доставить в Великобританию. Своей вины фигурант не признал.

Фото: ЗАКС.Ру