На петербургского подростка завели уголовное дело из-за распыленного баллончика

В Петербурге задержали 17-летнего учащегося колледжа, которого подозревают в распылении перцового баллончика в лицо двоим гражданам. Об этом накануне поздно вечером сообщило ГСУ СК по региону. Действия фигуранта силовики интерпретировали как хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК).

По версии следствия, у юноши 17 июля случился конфликт с прохожими. Последние остались недовольны тем, как он едет на велосипеде по тротуару. Прозвучавшее замечание подозреваемому не понравилось, и он распылил содержимое баллончика. В результате у отца и его малолетнего сына врачи диагностировали химические ожоги. ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 20 июля уточнило, что стычка произошла на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры.

После задержания подростка отпустили с обязательством о явке.

Фото: ЗАКС.Ру