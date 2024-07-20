Путин поздравил Лукашенко с тридцатилетием правления

Российский президент Владимир Путин отправил телеграмму своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю 30-летия пребывания последнего на высшем государственном посту. Письмо опубликовано 20 июля на сайте Кремля.

"Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие дружественных отношений и плодотворного сотрудничества между нашими странами, в становление и упрочение Союзного государства и продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в документе.

Путин считает, что за последние три десятилетия соседняя страна продемонстрировала успехи в социальной и экономической политике. Он также выразил мнение, что белорусский президент имеет значительный авторитет в глазах населения.

Лукашенко был переизбран на шестой срок в 2020 году на фоне массовых уличных протестов, подавленных за несколько месяцев.

фото: kremlin.ru