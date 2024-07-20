Всеволожского мундепа обязали снести принадлежащую ему пристройку к ТЦ

Суд во Всеволожске занял сторону прокуратуры и обязал депутата городского совета Рубика Сукиасяна снести незаконную пристройку к торговому центру, одним из владельцев которой он числится.

Как сообщает надзорный орган 20 июля, объект находится вне пределов земельного участка, отведенного под торговые площади. Он занимает место на землях, государственная собственность на которые не разграничена.

Сооружение признали самовольной постройкой. Снести ее надлежит в течение двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. На мундепа и его недвижимость пожаловался местный бизнесмен.

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