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Новости 15:44

На северном побережье Финского залива открылся новый экомаршрут

фото ЗакС политика На северном побережье Финского залива открылся новый экомаршрут

В Приморском районе Петербурга губернатор Александр Беглов 20 июля открыл новый экомаршрут под названием "Бугаиная тропа", расположенный восточнее Лисьего Носа, передает пресс-служба Смольного. Бугаями раньше называли взрослых быков.

"Перед нами стояла непростая задача не только сохранить первозданный природный комплекс в черте города, но и показать его петербуржцам", - рассказал глава города.

Из его слов следует, что город больше всего знаменит своими архитектурными достоинствами, однако нужно укреплять его славу и как места с прекрасной природой.

Свой старт двухкилометровая туристическая тропа берет на Приморском шоссе. Половину пути гуляющие могут пройти по деревянным настилам. В дороге организованы две смотровые площадки.

фото: gov.spb.ru


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