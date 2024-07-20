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Новости 16:14

Из-за возгорания в ТРЦ "Галерея" эвакуировали посетителей

фото ЗакС политика Из-за возгорания в ТРЦ "Галерея" эвакуировали посетителей

В Петербурге пожарные приехали на тревожный сигнал, поступивший из торгового комлекса "Галерея" рядом с площадью Восстания. Об этом сообщил 20 июля региональный главк МЧС.

В вентиляционной вытяжке заведения общепита на пятом этаже случилось возгорание. Из-за этого всех посетителей ТРЦ эвакуировали, уточняет медиапроект "Mash на Мойке".

На месте происшествия работают четыре пожарных расчета и 19 специалистов. Площадь возгорания уточняется.

UPD 16:30 Горение происходило на площади 5 кв. метров, его ликвидировали. При пожаре никто не пострадал.

Фото: ЗАКС.Ру


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