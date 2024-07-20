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Новости 17:25

Бастрыкина заинтересовал нелегальный детский сад в Красногвардейском районе

фото ЗакС политика Бастрыкина заинтересовал нелегальный детский сад в Красногвардейском районе

В Петербурге началась процессуальная проверка информации о функционировании нелегального детского сада в Красногвардейском районе. Как сообщает 20 июля пресс-служба Следственного комитета, он расположен на Чарушинской улице.

Родители жалуются на то, что дети регулярно приходят домой из частного садика с синяками.

Доследственная проверка ведется на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Сюжет заинтересовал главу ведомства Александра Бастрыкина, который поручил представить ему доклад о ситуации в дошкольном учреждении.

фото: пресс-служба СК


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