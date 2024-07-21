В Петербурге снова обещают дожди и грозу 21 июля

В Петербург снова могут быть кратковременные дожди, температура при них будет в норме, об этом 21 июля сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода сформируется под влиянием периферии циклона, медленно уходящего в Центр Европейской России. В городе из-за этого небо обещают облачную, но с прояснениями погоду, кратковременные дожди и грозы.

Воздух прогреется до +21…+23 градусов. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник, 22 июля, в городе погоду без осадков, а температуру воздуха до +26 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру